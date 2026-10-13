В Малави водители вынуждены ночевать на автозаправочных станциях в очередях за топливом, в то время как таксисты не могут работать, а пассажиры оказались в затруднительном положении. Наиболее остро ситуация ощущается в Блантайре, коммерческом центре страны, где дефицит топлива вновь усилился.

Очереди продолжаются ночью

Один из водителей, Гарри Джим, рассказал, что провел ночь на АЗС и все еще ждал возможности заправить автомобиль. По данным TimesLIVE, нехватка топлива также лишила заработка водителей мотоциклов, перевозящих пассажиров.

Мотоциклист Пол Кристофер заявил Reuters, что не работает уже три недели, поскольку не может купить бензин. По его словам, после возобновления поставок водителям придется прежде всего погасить долги, накопившиеся за время простоя.

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Власти указывают на нехватку валюты

Топливные кризисы являются повторяющейся проблемой для Малави на протяжении многих лет и были одной из важных тем во время прошлогодних выборов. Ситуация временно улучшилась после победы президента Питера Мутарики и повышения цен на топливо, однако вновь ухудшилась после начала войны в Иране в конце февраля.

Правительство Малави объясняет кризис дефицитом иностранной валюты. Президент Мутарика надеется, что стабилизировать экономику поможет новый кредит Международного валютного фонда, однако договоренность о нем еще не достигнута.

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