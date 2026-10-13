Syria poinformowała, że 18 podejrzanych, w tym wysokich rangą oficerów, przebywa w areszcie i staje przed wyspecjalizowanym sądem w sprawach dotyczących ataków chemicznych z czasów reżimu Baszara al-Asada. Syryjski minister spraw zagranicznych Asaad asz-Szajbani przekazał to 13 października w Damaszku podczas wspólnej konferencji prasowej z dyrektor generalną Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej Sabriną Dallafior, podaje Anadolu Agency.

Dokumenty i dostęp dla OPCW

Według asz-Szajbaniego Damaszek przekazał OPCW ponad 100 tys. oficjalnych dokumentów oraz zapewnił organizacji dostęp do archiwów i świadków w ramach prac nad syryjskim dossier dotyczącym broni chemicznej.

Oświadczył również, że w czerwcu syryjskie władze rozpoczęły korygowanie deklaracji dotyczącej broni chemicznej odziedziczonej po poprzednim reżimie. Do deklaracji dodano jeden obiekt produkcyjny, dwa obiekty magazynowe oraz amunicję, które, jak twierdzi minister, wcześniej ukrywano.

Asz-Szajbani poinformował, że w sierpniu pod nadzorem OPCW w Syrii zniszczono 42 zadeklarowane chemiczne bomby lotnicze. Nazwał to pierwszym potwierdzonym zniszczeniem takiej broni na terytorium kraju od 2014 roku.

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Śledztwo w sprawie ataków trwa

Szef syryjskiego MSZ zaznaczył, że ostateczne zamknięcie dossier chemicznego musi rozpocząć się od zapewnienia sprawiedliwości ofiarom i niedopuszczenia do powtórzenia się ataków. Jednocześnie wskazał na przeszkody w ustaleniu pełnej skali dawnego programu: obecność min, uszkodzone obiekty oraz dokumentację, którą poprzednie władze, jak powiedział, ukryły lub zniszczyły.

Dallafior oświadczyła, że OPCW nadal bada wcześniejsze ataki chemiczne i ustala osoby za nie odpowiedzialne. Według niej zapewnienie kontroli nad wszelkimi pozostałościami programu chemicznego z czasów Asada jest priorytetem dla nierozprzestrzeniania broni chemicznej oraz bezpieczeństwa Syrii i regionu.

Syria przystąpiła do Konwencji o zakazie broni chemicznej w 2013 roku po śmiercionośnym ataku chemicznym we Wschodniej Ghoucie w pobliżu Damaszku. W 2021 roku państwa-strony OPCW zawiesiły jej prawo głosu i inne przywileje z powodu nierozstrzygniętych kwestii dotyczących użycia i deklarowania broni chemicznej. Pełne prawa i przywileje Syrii w organizacji przywrócono 9 lipca 2026 roku.

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