叙利亚表示，包括高级军官在内的18名嫌疑人已被拘留，并就巴沙尔·阿萨德政权时期的化学袭击案件在专门法院出庭受审。叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼10月13日在大马士革与禁止化学武器组织总干事萨布丽娜·达拉菲奥尔举行的联合新闻发布会上宣布了这一消息，阿纳多卢通讯社报道。

向禁化武组织提供文件和访问权限

沙伊巴尼表示，大马士革已向禁化武组织移交超过10万份官方文件，并在处理叙利亚化学武器档案期间，向该组织提供了查阅档案和接触证人的权限。

他还表示，叙利亚当局于6月开始修正从前政权继承的化学武器申报。申报中新增了一处生产设施、两处储存设施以及弹药；部长称，这些此前一直被隐瞒。

沙伊巴尼称，8月，在禁化武组织监督下，叙利亚销毁了42枚已申报的化学航空炸弹。他称，这是自2014年以来首次确认在该国境内销毁此类武器。

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对袭击的调查仍在继续

叙利亚外长指出，化学武器档案的最终结案必须从确保受害者获得正义以及防止袭击重演开始。与此同时，他指出，确定前政权计划完整规模面临障碍，包括地雷的存在、受损设施，以及他所说的被前当局隐瞒或销毁的记录。

达拉菲奥尔表示，禁化武组织继续调查此前的化学袭击，并确定对此负责者。她表示，确保控制阿萨德时期化学计划的任何残余，是化学武器不扩散以及叙利亚和该地区安全的优先事项。

2013年，在大马士革附近东古塔发生致命化学袭击后，叙利亚加入《化学武器公约》。2021年，禁化武组织缔约国因与化学武器使用和申报有关的未解决问题，暂停了叙利亚的投票权和其他特权。叙利亚在该组织的全部权利和特权于2026年7月9日恢复。

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