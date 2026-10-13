Сирия заявила, что 18 подозреваемых, среди которых есть высокопоставленные офицеры, находятся под стражей и предстают перед специализированным судом по делам о химических атаках времен режима Башара Асада. Об этом 13 октября в Дамаске сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани на совместной пресс-конференции с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия Сабриной Даллафиор, передает Anadolu Agency.

Документы и доступ для ОЗХО

По словам аш-Шайбани, Дамаск передал ОЗХО более 100 тысяч официальных документов и предоставил организации доступ к архивам и свидетелям в рамках работы над сирийским досье по химическому оружию.

Он также заявил, что в июне сирийские власти начали исправлять декларацию о химическом оружии, унаследованную от предыдущего режима. В декларацию добавили один производственный объект, два объекта хранения и боеприпасы, которые, по утверждению министра, ранее скрывались.

Аш-Шайбани сообщил, что в августе под наблюдением ОЗХО в Сирии уничтожили 42 задекларированные химические авиационные бомбы. Он назвал это первым подтвержденным уничтожением такого вооружения на территории страны с 2014 года.

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Расследование атак продолжается

Глава МИД Сирии отметил, что окончательное закрытие химического досье должно начаться с обеспечения справедливости для жертв и недопущения повторения атак. В то же время он указал на препятствия для установления полного масштаба прежней программы: наличие мин, поврежденные объекты и записи, которые предыдущие власти, по его словам, скрыли или уничтожили.

Даллафиор заявила, что ОЗХО продолжает расследовать предыдущие химические атаки и устанавливать ответственных за них. По ее словам, обеспечение контроля над любыми остатками химической программы времен Асада является приоритетом для нераспространения химического оружия и безопасности Сирии и региона.

Сирия присоединилась к Конвенции о химическом оружии в 2013 году после смертоносной химической атаки в Восточной Гуте близ Дамаска. В 2021 году государства-участники ОЗХО приостановили ее право голоса и другие привилегии из-за нерешенных вопросов, касающихся применения и декларирования химического оружия. Полные права и привилегии Сирии в организации были восстановлены 9 июля 2026 года.

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