Китай заявил о своих правах в водах к востоку от Тайваня — ECNS
Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай имеет исключительную экономическую зону и континентальный шельф в водах к востоку от острова Тайвань. По ее словам, деятельность Китая в этих водах осуществляется в рамках его суверенных прав и юрисдикции и является законной.
Ответ на заявление США
Как сообщает ECNS, Мао Нин сделала это заявление в ответ на вопрос об оценке Государственного департамента США. Американское ведомство охарактеризовало морскую деятельность Китая вблизи восточного побережья Тайваня как «глубоко дестабилизирующую» ситуацию.
Китайская дипломат заявила, что, согласно позиции Пекина, проблемы и нестабильность в этой части акватории вызывает не китайская сторона.
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Позиция Пекина по Тайваню
Мао Нин также назвала вопрос Тайваня внутренним делом Китая и заявила о неприемлемости внешнего вмешательства. Она призвала США придерживаться принципа одного Китая и трех совместных китайско-американских коммюнике, а также осторожно подходить к вопросу Тайваня.
По ее словам, Соединенные Штаты должны предпринимать конкретные действия для поддержания общих отношений между Китаем и США, а также мира и стабильности в регионе.