ЕС не будет принимать решений о финансировании Украины на саммите 15–16 октября

Лидеры Европейского Союза в ходе саммита 15–16 октября не планируют принимать новые решения относительно финансирования Украины и использования замороженных российских активов. В то же время вопрос о поддержке Украины может быть обсужден в ходе переговоров.

По словам собеседников издания, потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год уже покрыты. Сейчас обсуждается финансирование на 2027 год: часть потребностей должна быть обеспечена за счет 45 млрд евро из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, остальную часть — международные партнеры.

Один из чиновников подчеркнул, что лидеры ЕС пока не готовы переходить к обсуждению финансирования на 2027 год, пока не будут выплачены средства, запланированные на 2026-й. В то же время в итоговых выводах саммита планируется призвать международных партнеров покрыть остальные финансовые потребности Украины на следующий год.

Кроме того, отдельные страны могут поднять вопрос об использовании замороженных российских активов. Однако, по словам европейских чиновников, большинство лидеров пока не намерены возвращать эту тему в официальную повестку дня.

Источник: «Европейская правда»

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет в Брюссель 16 октября, чтобы лично принять участие в саммите лидеров Европейского Союза. Украинский вопрос станет первым в повестке дня второго дня заседания Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на середину октября 2026 года уровень выполнения планов устойчивого развития в столице ниже, чем в большинстве регионов страны, включая приграничные и прифронтовые области.

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