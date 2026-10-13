Зеленський анонсував зміни в управлінні Києвом через невиконання планів стійкості

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на середину жовтня 2026 року рівень виконання планів стійкості в столиці є нижчим, ніж у більшості регіонів країни, включно з прикордонними та прифронтовими областями.

У зв'язку з цим глава держави розпочав консультації з представниками безпекового сектору, місцевого самоврядування та бізнесу щодо запровадження невідкладних безпекових і управлінських кроків.

Основною метою майбутніх рішень є прискорення реалізації плану стійкості Києва, посилення захисту критичної інфраструктури та енергетичних об'єктів, а також раціональна зміна алгоритмів управління столицею.

Джерело: Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Верховна Рада викликала Кличка на доповідь щодо ситуації в Києві.

Кличко після виклику до Ради заявив про тиск на місцеве самоврядування.

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