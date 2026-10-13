Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на середину октября 2026 года уровень выполнения планов по обеспечению устойчивости в столице ниже, чем в большинстве регионов страны, включая приграничные и прифронтовые области.

В связи с этим глава государства начал консультации с представителями сектора безопасности, местного самоуправления и бизнеса по вопросу внедрения неотложных мер в сфере безопасности и управления.

Основной целью предстоящих решений является ускорение реализации плана устойчивости Киева, усиление защиты критической инфраструктуры и энергетических объектов, а также рациональное изменение алгоритмов управления столицей.

Источник: Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что Верховная Рада вызвала Кличко для доклада о ситуации в Киеве.

Кличко после вызова в Раду заявил о давлении на местное самоуправление.

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