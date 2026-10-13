ЄС не ухвалюватиме рішень про фінансування України на саміті 15–16 жовтня

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Лідери Європейського Союзу під час саміту 15–16 жовтня не планують ухвалювати нових рішень щодо фінансування України та використання заморожених російських активів. Водночас питання підтримки України можуть обговорити під час дискусій.

За словами співрозмовників видання, потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік уже покриті. Наразі обговорюється фінансування на 2027 рік: частину потреб мають забезпечити коштом 45 млрд євро з кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, решту — міжнародні партнери.

Один із посадовців наголосив, що лідери ЄС поки не готові переходити до обговорення фінансування на 2027 рік, доки не будуть виплачені кошти, заплановані на 2026-й. Водночас у підсумкових висновках саміту планують закликати міжнародних партнерів покрити решту фінансових потреб України на наступний рік.

Також окремі країни можуть порушити питання використання заморожених російських активів. Однак, за словами європейських посадовців, більшість лідерів наразі не налаштовані повертати цю тему до офіційного порядку денного.

Джерело: Європейська правда

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, прибуде до Брюсселя 16 жовтня, щоб особисто долучитися до саміту лідерів Європейського Союзу. Українське питання стане першим у порядку денному другого дня засідання Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на середину жовтня 2026 року рівень виконання планів стійкості в столиці є нижчим, ніж у більшості регіонів країни, включно з прикордонними та прифронтовими областями.

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