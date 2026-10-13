Зеленський 16 жовтня відвідає саміт лідерів ЄС

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Президент України Володимир Зеленський, як очікується, прибуде до Брюсселя 16 жовтня, щоб особисто долучитися до саміту лідерів Європейського Союзу. Українське питання стане першим у порядку денному другого дня засідання Європейської ради.

За словами співрозмовника агентства, перед початком обговорення за участю лідерів усіх 27 країн Євросоюзу відбудеться зустріч із Зеленським. Саміт проходитиме у Брюсселі 15–16 жовтня під головуванням президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Очікується, що європейські лідери підтвердять намір посилювати тиск на Росію, продовжувати підтримку України та шукати шляхи покриття її фінансових потреб у 2027 році.

Посадовець також зазначив, що ЄС продовжує переговори з партнерами України, зокрема Великою Британією, Канадою та Норвегією, щодо додаткової допомоги. Передбачених 45 млрд євро кредитної підтримки на наступний рік, за його словами, недостатньо для покриття всіх бюджетних та оборонних потреб України.

Окремо планують обговорити можливість використання заморожених російських активів на користь України. Співрозмовник наголосив, що від останнього предметного обговорення цього питання наприкінці минулого року ситуація не змінилася, тому дискусії мають продовжитися.

Водночас посадовець не погодився з припущенням, що переговори щодо наступного багаторічного бюджету ЄС і заклики скорочувати витрати можуть негативно вплинути на програми фінансування України.

Джерело: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на середину жовтня 2026 року рівень виконання планів стійкості в столиці є нижчим, ніж у більшості регіонів країни, включно з прикордонними та прифронтовими областями.

Україна протягом двох діб після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир’я в енергетичній сфері не завдавала ударів по російських нафтопереробних підприємствах та інших енергетичних об’єктах. Водночас Росія продовжувала атакувати українські міста й критичну інфраструктуру. За цей час під ударами опинилися 19 регіонів країни.

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