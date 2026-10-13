Протягом двох днів Росія уразила 19 регіонів України, — Зеленський

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Україна протягом двох діб після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир’я в енергетичній сфері не завдавала ударів по російських нафтопереробних підприємствах та інших енергетичних об’єктах. Водночас Росія продовжувала атакувати українські міста й критичну інфраструктуру. За цей час під ударами опинилися 19 регіонів країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для зниження напруженості потрібні взаємні кроки та посилення міжнародного тиску на Москву.

За словами Зеленського, російські війська продовжували обстріли України, застосовуючи різні типи озброєння.

«З вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Значну частину із цих атакувальних засобів вдалося збити. Але, на жаль, не всі», — повідомив глава держави.

Внаслідок російського удару по Харкову було зруйновано житловий будинок, загинули четверо людей. Ще 41 людина дістала поранення протягом одного вечора.

«Мої співчуття всім рідним та близьким. Поранено загалом за один вечір і тільки в Харкові 41 людину», — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про російську атаку балістичними ракетами на Київ. За його словами, п’ять ракет влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

Зеленський наголосив, що цього разу Україна не отримала від партнерів попередження про загрозу такого удару. Він підкреслив важливість своєчасного обміну розвідувальною інформацією про запуски російських балістичних ракет.

«Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є», — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що протягом двох діб після оголошення Дональдом Трампом перемир’я Україна не атакувала російські нафтопереробні підприємства та інші об’єкти енергетики.

Водночас Росія, за словами українського президента, не припинила ударів по українській енергетичній та критичній інфраструктурі.

«Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни», — йдеться в повідомленні.

Глава держави заявив, що Україна залишається готовою до взаємних кроків, спрямованих на зниження напруженості. Однак для реальної деескалації, на його думку, необхідно посилити міжнародний тиск на Росію.

Зеленський наголосив, що війна завершується тоді, коли агресор усвідомлює, що більше не може її затягувати.

«Тиск світу на Росію сприяє саме цьому — наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики — це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім. Сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери потрібні. Дякую всім, хто справді допомагає!» — підсумував президент.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Унаслідок російської атаки 13 жовтня майже повністю вигорів навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету. Під час удару студенти перебували в укриттях, однак серед працівників закладу є постраждалі.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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