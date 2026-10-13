За два дня Россия нанесла удары по 19 регионам Украины, — Зеленский

В течение двух суток после объявления президентом США Дональдом Трампом перемирия в энергетической сфере Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим энергетическим объектам. В то же время Россия продолжала атаковать украинские города и критически важную инфраструктуру. За это время под ударами оказались 19 регионов страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для снижения напряженности необходимы взаимные шаги и усиление международного давления на Москву.

По словам Зеленского, российские войска продолжали обстрелы Украины, применяя различные типы вооружения.

«С вечера и по настоящее время россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств нападения: реактивными дронами, баражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами. Значительную часть этих средств нападения удалось сбить. Но, к сожалению, не все», — сообщил глава государства.

В результате российского удара по Харькову был разрушен жилой дом, погибли четыре человека. Еще 41 человек получил ранения в течение одного вечера.

«Мои соболезнования всем родным и близким. Всего за один вечер и только в Харькове ранено 41 человек», — отметил Зеленский.

Президент также сообщил о российской атаке баллистическими ракетами на Киев. По его словам, пять ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что на этот раз Украина не получила от партнеров предупреждения об угрозе такого удара. Он подчеркнул важность своевременного обмена разведывательной информацией о запусках российских баллистических ракет.

«Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в течение двух суток после объявления Дональдом Трампом перемирия Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим объектам энергетики.

В то же время Россия, по словам украинского президента, не прекратила удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре.

«Но Россия не послушалась президента Америки. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине. Под ударами именно за эти двое суток оказались 19 регионов нашей страны», — говорится в сообщении.

Глава государства заявил, что Украина по-прежнему готова к взаимным шагам, направленным на снижение напряженности. Однако для реальной деэскалации, по его мнению, необходимо усилить международное давление на Россию.

Зеленский подчеркнул, что война заканчивается тогда, когда агрессор осознает, что больше не может её затягивать.

«Давление мирового сообщества на Россию способствует именно этому — приближению мира. Но прямая или косвенная поддержка России, торможение помощи Украине и затруднение защиты жизни от баллистических ударов — это то, что точно не пойдет на пользу миру. Мир нужен всем. Нужны сильная Америка, сильная Европа, сильные партнеры. Спасибо всем, кто действительно помогает!» — подытожил президент.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В результате российской атаки 13 октября почти полностью сгорел учебный корпус Ровенского государственного гуманитарного университета. Во время удара студенты находились в укрытиях, однако среди сотрудников заведения есть пострадавшие.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

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