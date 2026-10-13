Росіяни завдали понад 40 ударів по Сумщині за добу, є постраждалі
З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.
У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожих БПЛА травмовані 56-річна жінка і 57-річний чоловік.
Ворог застосовував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіабомби та завдавав ракетних ударів.
У Глухівській громаді пошкоджені приватний житловий будинок, господарча будівля, нежитлові приміщення, адмінбудівля, об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі.
У Річківській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.
У Конотопській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок та адмінбудівля.
У Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки.
У Сумській громаді був пошкоджений автомобіль.
У Свеській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Есманьській, Шалигинській громадах зруйновані і пошкоджені приватні житлові будинки.
Про це Сумська ОВА повідомила у Фейсбуці.
Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.
Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.
Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.