Росіяни завдали понад 40 ударів по Сумщині за добу, є постраждалі

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З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожих БПЛА травмовані 56-річна жінка і 57-річний чоловік.

Ворог застосовував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіабомби та завдавав ракетних ударів.

У Глухівській громаді пошкоджені приватний житловий будинок, господарча будівля, нежитлові приміщення, адмінбудівля, об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі.

У Річківській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

У Конотопській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок та адмінбудівля.

У Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки.

У Сумській громаді був пошкоджений автомобіль.

У Свеській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Есманьській, Шалигинській громадах зруйновані і пошкоджені приватні житлові будинки.

Про це Сумська ОВА повідомила у Фейсбуці.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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