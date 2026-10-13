Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів

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Російські війська протягом доби неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок одного з влучань пошкоджено приміщення медичного закладу, а четверо пацієнтів дістали травми.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Під час однієї з ворожих атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура регіону. Вибуховою хвилею та уламками в медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали ушкоджень автомобілі, які були припарковані поруч із будівлею.

У момент обстрілу в приміщенні перебували люди. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу.

«Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом», – написав Тюрін у своєму телеграм-каналі.

Інформація про загиблих унаслідок нічних атак не надходила, зазначив він.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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