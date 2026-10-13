Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы

В течение суток российские войска неоднократно наносили удары по Хмельницкой области с помощью ударных беспилотников. В результате одного из попаданий было повреждено здание медицинского учреждения, а четверо пациентов получили травмы.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В ходе одной из вражеских атак пострадала гражданская инфраструктура региона. Взрывная волна и осколки повредили окна и входную группу медицинского учреждения. Также были повреждены автомобили, припаркованные рядом со зданием.

В момент обстрела в помещении находились люди. Четверо пациентов, находившихся на лечении, получили незначительные травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

«Работали силы ПВО, есть сбитые цели. Подробности позже», — написал Тюрин в своем Telegram-канале.

Информация о погибших в результате ночных атак не поступала, отметил он.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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