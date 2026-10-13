Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий

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Російські війська від вечора 12 жовтня понад десять разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів є постраждалий.

Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Ворог застосував безпілотники та авіабомбу.

У Дніпрі пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки і автомобіль. Постраждав 64-річний чоловік.

Також під ударами перебував Нікополь.

У Межиріцькій громаді Павлоградського району горіла вантажівка.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Васильківській громаді, пошкоджений приватний будинок.

Джерело: Олександр Ганжа

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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