На фронті за добу відбулося 203 боєзіткнення, найгарячіше було на Покровському напрямку — Генштаб

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Протягом минулої доби на фронті зафіксували 203 бойові зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільшу кількість атак противник зосередив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Зибино та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошівки.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували в районах населених пунктів Колодязі та Лиман.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Довга Балка та у бік Миколайпілля.

Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Грузьке, Торецьке, Вільне, Кучерів Яр, Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та у районі Молодецького.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку противник 12 разів намагався просунутися у районах населених пунктів Різдвянка, Тернове та в бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Косівцеве, Гірке, Воздвижівка, Придорожнє.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 08.00 13 жовтня.

У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

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