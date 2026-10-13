На фронте за сутки произошло 203 боевых столкновения, наиболее ожесточённые бои велись на Покровском направлении — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 203 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшее количество атак противник сосредоточил на Покровском направлении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Волчанские Хутора, Зыбино, а также в сторону Захаровки, Варваровки, Радьковки, Дорошевки.

На Купянском направлении враг не проводил штурмовых действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Колодзи и Лиман.

На Славянском и Краматорском направлениях противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Долгая Балка и в сторону Николайполя.

Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Грузкое, Торецкое, Вольное, Кучеров Яр, Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и в районе Молодецкого.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении противник 12 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Рождественка, Терново и в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Косовцево, Горкое, Воздвижовка, Придорожное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 08:00 13 октября.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

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