Россияне более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области в течение вечера и ночи, есть пострадавший

С вечера 12 октября российские войска более десяти раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть пострадавший.

Об этом начальник областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Враг применил беспилотники и авиабомбу.

В Днепре повреждены объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобиль. Пострадал 64-летний мужчина.

Также под ударами оказался Никополь.

В Межирицкой общине Павлоградского района горел грузовик.

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской общине, поврежден частный дом.

Источник: Александр Ганжа

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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