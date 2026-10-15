Видео: По российскому аэродрому Борисоглейбск нанесли ракетный удар с использованием носителей КАБ

В Воронежской области РФ вечером 14 октября под ракетный обстрел попал военный аэродром «Борисоглебск», где базируются самолеты — носители управляемых авиабомб (КАБ). После сообщений о взрывах вблизи объекта появилась информация о пожаре, однако масштабы возможных повреждений пока неизвестны.

«Борисоглебск» расположен примерно в 300 км от границы с Украиной. Авиабаза связана с размещением российской боевой авиации, в частности самолетов Су-34, Су-35 и Су-30СМ. В то же время актуальных данных о том, какие именно самолеты находились на стоянках во время нынешней атаки, нет.

Особое внимание привлекают Су-34 — истребители-бомбардировщики, способные применять управляемые авиационные бомбы (КАБы). Российские войска используют такие боеприпасы для нанесения ударов по украинским позициям и населённым пунктам.

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На данный момент не подтверждено, были ли повреждены в ходе ракетной атаки самолеты, склады боеприпасов или инфраструктура аэродрома. Также нет проверенных данных о количестве попаданий и причинах пожара.

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Об этом сообщают мониторинговые каналы Supernova+, Exilenova+ и osint-канал Falcon Intel.

Напомним, на Покровском направлении ВСУ ликвидировали почти 70 оккупантов.

Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские защитники ликвидировали 1 650 российских оккупантов.

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