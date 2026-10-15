Видео: Российский FPV-дрон атаковал дом культуры в Краматорске

Российский FPV-дрон попал в дом культуры в Краматорске Донецкой области, что привело к пожару.

Во время тушения пожара российские беспилотники неоднократно пытались нанести повторные удары. Из-за угрозы спасателям приходилось укрываться.

Несмотря на опасность, пожарные смогли ликвидировать пожар площадью 800 квадратных метров.

Источник: ГСЧС Украины

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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