Видео: Российский FPV-дрон атаковал дом культуры в Краматорске
Российский FPV-дрон попал в дом культуры в Краматорске Донецкой области, что привело к пожару.
Во время тушения пожара российские беспилотники неоднократно пытались нанести повторные удары. Из-за угрозы спасателям приходилось укрываться.
Несмотря на опасность, пожарные смогли ликвидировать пожар площадью 800 квадратных метров.
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.
Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.
Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.