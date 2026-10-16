В Харькове определяют меру пресечения в отношении россиянина, подозреваемого в убийстве бойцов ВСУ и рыбака

В Харькове продолжается судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении российского военнослужащего Леонида Рыжикова, которого подозревают в убийстве пяти украинских защитников и рыбака.

Перед началом заседания Леонид Рыжиков ответил на вопросы журналистов. По его словам, он покинул свои позиции и направлялся в Харьков.

Российский военный признал, что убивал людей, и заявил, что стрелял из своего автомата.

Журналисты также спросили Рыжикова, хотел бы он попасть на обмен. На это он ответил: «Нет. Зачем?».

Суд должен определить меру пресечения в отношении подозреваемого. Обстоятельства инкриминируемых ему преступлений будут рассматриваться в рамках уголовного производства.

Офис генерального прокурора обнародовал видео допроса российского военного, которого подозревают в убийстве пяти бойцов 72-й бригады ВСУ и 60-летнего рыбака в Харьковской области. На записи мужчина рассказывает, как стрелял в людей и что делал после убийств. По данным следствия, перед этим он сбежал с российских позиций с оружием.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины, от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы) 36-летнему гражданину РФ из Санкт-Петербурга с позывным «Юла». Ему инкриминируют расстрел пяти военных и одного гражданского лица в Харьковской области.

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. На территории Циркуновской общины он застрелил в голову гражданского мужчину, который рыбачил у водоема, чтобы тот его не разоблачил.

Читай нас в