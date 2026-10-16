Видео: Украинские войска атаковали Сургутский завод в 2400 км от границы

Силы обороны Украины нанесли удар по Сургутскому заводу по стабилизации конденсата в Ханты-Мансийском автономном округе России.

После атаки на предприятии вспыхнул пожар.

Завод перерабатывает газовый конденсат и производит моторное и авиационное топливо. Его проектная мощность составляет 12 млн тонн сырья в год. Предприятие расположено примерно в 2400 км от украинской границы.

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Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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