Россия массированно атакует энергетику Украины: повреждения в шести регионах

С утра 16 октября российские войска волнами атакуют энергетические объекты Украины с помощью беспилотников. Повреждения зафиксированы в Киеве и пяти областях: Киевской, Харьковской, Ровенской, Волынской и Одесской.

Из-за последствий ударов в ряде районов ввели аварийные отключения электроэнергии.

«Самая сложная ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Там враг не прекращает удары по энергетической инфраструктуре, нанося их ежедневно и систематически», — сообщили в Министерстве энергетики.

В то же время в течение дня энергетики восстановили электроснабжение для более чем миллиона потребителей. Ремонтные работы продолжаются там, где позволяет обстановка с безопасностью.

Источник: Министерство энергетики Украины

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