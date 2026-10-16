Суд в столичном регионе вынес приговор российскому военнослужащему, который во время оккупации Броварского района убил мирного жителя. Оккупант служил снайпером в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил РФ.

По результатам публичного обвинения прокуроров суд признал захватчика виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством гражданского лица (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По результатам специального судебного разбирательства россиянин был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Следствие установило, что 24 февраля 2022 года военнослужащий РФ вместе с соратниками незаконно пересек государственную границу Украины и принимал участие в вооруженной агрессии в Киевской области. Он проходил службу снайпером в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

28 февраля 2022 года российские военные вошли в село Победа Броварского района и оккупировали населенный пункт. Подразделение, в котором находился оккупант, расположилось вблизи парка «Славы».

В период с вечера 28 февраля до утра 1 марта 2022 года во время дежурства снайпер заметил в парке местного жителя. Мужчина был в гражданской одежде, без оружия и не представлял никакой угрозы для захватчиков — он просто возвращался домой. Несмотря на это, россиянин произвел по гражданскому прицельный выстрел. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Суд квалифицировал действия оккупанта как военное преступление и вынес приговор — 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщается со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

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