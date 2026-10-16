Російського снайпера засудили за вбивство цивільного на Київщині

Суд у столичному регіоні виніс вирок російському військовослужбовцю, який під час окупації Броварського району вбив цивільного мешканця. Окупант служив снайпером у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.

За публічного обвинувачення прокурорів суд визнав загарбника винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 КК України). За результатами спеціального судового розгляду росіянина заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року військовослужбовець РФ разом із соратниками незаконно перетнув державний кордон України та брав участь у збройній агресії в Київській області. Він проходив службу снайпером у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

28 лютого 2022 року російські військові зайшли до села Перемога Броварського району та окупували населений пункт. Підрозділ, у якому перебував окупант, розмістився поблизу парку «Слави».

У період з вечора 28 лютого до ранку 1 березня 2022 року під час чергування снайпер помітив у парку місцевого жителя. Чоловік був у цивільному одязі, без зброї та не становив жодної загрози для загарбників – він просто повертався додому. Попри це, росіянин здійснив у цивільного прицільний постріл. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Суд кваліфікував дії окупанта як воєнний злочин та виніс вирок – 15 років ув'язнення.

Про це повідомляється із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

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