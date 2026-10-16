Россия атаковала лицей в Ровенской области во время массированного обстрела

16 октября российские войска продолжают массированное наступление на Ровенскую область. Под удар попал один из лицеев в Ровно.

«Продолжается массированное наступление на Ровенскую область. Очередной целью врага стал один из ровенских лицеев», — сообщил начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

По его словам, обошлось без жертв.

Источник: Александр Коваль, начальник Ровенской областной государственной администрации

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

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