Россия атаковала лицей в Ровенской области во время массированного обстрела
16 октября российские войска продолжают массированное наступление на Ровенскую область. Под удар попал один из лицеев в Ровно.
«Продолжается массированное наступление на Ровенскую область. Очередной целью врага стал один из ровенских лицеев», — сообщил начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.
По его словам, обошлось без жертв.
Источник: Александр Коваль, начальник Ровенской областной государственной администрации
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