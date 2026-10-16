Видео: РФ атаковала стоянку грузовиков и таможенный терминал в Ковеле на Волыни
Российские оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ковеля в Волынской области.
После атаки дронов загорелась стоянка грузовиков, также сообщается об ударе по таможенному терминалу.
Источник: местные Telegram-каналы
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