Видео: РФ атаковала стоянку грузовиков и таможенный терминал в Ковеле на Волыни

Российские оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ковеля в Волынской области.

После атаки дронов загорелась стоянка грузовиков, также сообщается об ударе по таможенному терминалу.

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Источник: местные Telegram-каналы

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

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