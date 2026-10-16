Бойцы 92-й бригады обнаружили склад минометных снарядов под мостом в Пологах
Недавно во время FPV-патрулирования в районе населенного пункта Пологи бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружили склад минометных снарядов. Инцидент произошел в зоне ответственности 7-го корпуса.
Противник спрятал боекомплект под мостовым перекрытием на одном из логистических маршрутов врага, используемом для наступления в направлении Малой Токмачки и Орехова.
Украинские военные филигранно обошли заграждение из сетки, которым противник пытался защитить склад боекомплекта, и поразили цель, тем самым разрушив мост. Результат — зафиксирован в ходе доразведки.
Десантники напоминают, что перерезание логистических маршрутов противника является одной из ключевых задач подразделений в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ.
В начале сентября Силы обороны уже уничтожили несколько мостов, чем затруднили логистику РФ и лишили её возможности безопасно транспортировать тяжёлую технику и снабжение.
Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.
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