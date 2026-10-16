США не предупредили Украину о дизельном соглашении с Россией и ослаблении санкций, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заранее проинформирован о договоренностях США с Россией относительно поставок дизельного топлива и о решении об ослаблении санкций.

По его словам, оба шага стали неожиданностью для Украины.

«О „дизельном соглашении“ мы не знали, ладно. Снятие санкций — это тоже был „сюрприз“ для всех, ладно. Но если с этим связаны наши ответные действия на территории врага, который убивает наших людей, думаю, что тогда об этом нужно с нами говорить.

Думаю, мы должны знать об этом. Мы получали сигналы уже после того, как соответствующие события произошли», — рассказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина с самого начала поддержала предложение об «энергетическом перемирии». Если договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре не удается, Киев предлагал рассмотреть другие варианты прекращения огня.

По словам Зеленского, американская сторона передала Украине соответствующие сигналы, однако Россия не соглашалась на прекращение боевых действий в этой сфере.

«Наше предложение было простым. „Энергетическое перемирие“ мы поддержали сразу. Если этого нет, то предложите хоть какое-то „прекращение огня“. Если этого нет, и это зависит от РФ, а они не хотят, мы получили сигнал от американской стороны», — отметил президент.

Зеленский также пояснил, что Украина пыталась учесть интересы США, которые приняли решение относительно договоренностей с Россией. В то же время Киев настаивал на необходимости защитить собственную энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Президент заявил, что предложил американской стороне предоставить Украине антибаллистические ракеты, необходимые для усиления защиты энергетических объектов.

«Мое предложение было таким: ладно, мы партнеры, понятно, вам это нужно, вы решили, что вам это нужно, хотя вся аналитика говорит, что это не влияет на цену, но тем не менее. И вам это нужно, но они (РФ. — Ред.) будут атаковать нашу энергосистему, если не будет энергетического перемирия, то дайте нам противоракетные ракеты, чтобы я защитил энергетические объекты. Дайте не слишком много. Я этого не получил», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина не получила запрошенных ракет. Он назвал ситуацию странной, учитывая, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, а договоренности между Вашингтоном и Москвой, по его словам, не были предварительно согласованы с Киевом.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами.

Американские сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому временно прекратить удары по российским энергетическим объектам. В обмен на это Соединенные Штаты могут расширить зону покрытия украинской спутниковой сети Starlink примерно на 300 километров вглубь территории России.

Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, заявил президент Владимир Зеленский. Подробности относительно сроков и масштабов будущих атак пока не приводятся.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

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