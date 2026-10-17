Украина ведет переговоры с США об отмене ограничений Starshield — Associated Press

Украина обсуждает с Соединёнными Штатами возможность отмены ограничений на скорость работы спутниковой системы Starshield. По словам эксперта Сергея Флеша, Киев не понимает, почему эти ограничения ввели именно в период обострения отношений с Вашингтоном.

Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield. Об этом сообщил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью Associated Press.

По словам Флеша, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными. Он рассказал, что ограничение ввели без предупреждения утром 15 октября. Передача интернет-данных прерывается, когда скорость движения коммуникационного терминала превышает 160 км/ч, что характерно для украинских дронов, оснащенных Starshield.

Флеш отметил, что это ограничение вынудило беспилотники летать медленнее, чем обычно, что упростило россиянам их обнаружение или уклонение от них.

«Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться», — подчеркнул Флеш.

Флеш рассказал журналистам, что Украина полагается на систему Starshield, у которой ранее не было ограничения скорости, для управления дронами-перехватчиками. Он отметил, что с их помощью удавалось перехватывать и реактивные дроны россиян.

«Наши ребята в Вооруженных силах демонстрируют, что это решение работает эффективно. И тут происходит неожиданность: в один момент это решение перестает защищать нашу страну», — добавил советник президента.

По словам Флеша, ограничение скорости также сказывается на украинских вертолётах, преследующих пропеллерные российские «Шахеды».

Флеш заявил в беседе с журналистами, что Starshield является основой операций Украины с использованием дронов. Он охарактеризовал эту систему как пакет услуг, которым управляют Пентагон и правительство США и который предлагается странам-партнерам для военного использования.

Флеш рассказал, что у Starshield есть отдельные тарифы и условия, которые отличаются от гражданских спутниковых услуг. Также, по его словам, эта система обеспечивает более стабильное соединение с более высоким приоритетом.

Кроме того, Флеш сообщил, что Starshield не используется на территории России, в частности в дронах, атакующих российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, ограничения скорости работы Starshield стали ощутимыми почти сразу, поскольку этой системой пользуются многие подразделения.

Также советник президента отметил, что, помимо ограничения скорости, появились сбои в связи, которые, скорее всего, были вызваны новыми ограничениями. Он добавил, что после того, как Украина подняла этот вопрос, SpaceX устранила сбои, но ограничение осталось в силе.

По словам Флеша, сейчас Украина пытается выяснить, может ли она перейти на отдельный пакет Starshield, предназначенный для самолетов и не имеющий ограничений скорости, или добиться отмены ограничения на текущую услугу. Он отметил, что авиационный пакет стоит гораздо дороже, что также создаст трудности для Украины.

«Сейчас мы ведем активные переговоры с Пентагоном, SpaceX и правительством США. И на данный момент мы не знаем, каким будет решение», — сказал он журналистам.

Также Флеш рассказал журналистам, что Украина ищет альтернативы Starlink. По его словам, это делается не только в качестве меры предосторожности на случай потери доступа, но и потому, что Россия уже ищет способы противодействовать Starlink.

Флеш сообщил, что россияне развертывают системы радиоэлектронной борьбы в различных точках вдоль линии фронта, чтобы нарушить работу Starlink.

Советник президента добавил, что Украина также изучает другие варианты, в частности спутниковую сеть, которую строит Amazon, и OneWeb от европейской компании Eutelsat. Он подчеркнул, что спутниковый интернет важен для Украины не только в боевых условиях, но и для поддержки гражданского населения и боевого духа войск.

«На многих позициях Starlink — единственный способ пообщаться с родными. Мало кто задумывается об этом, но это очень важно для поддержки военных», — пояснил Флеш.

Источник: Associated Press

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