Україна веде переговори зі США щодо скасування обмежень Starshield — Associated Press

0:00 / 0:00

Україна обговорює зі Сполученими Штатами можливість скасування обмежень на швидкість роботи супутникової системи Starshield. За словами фахівця Сергія Флеша, Київ не розуміє, чому ці обмеження запровадили саме в період загострення відносин із Вашингтоном.

Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield. Про це повідомив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю Associated Press.

За словами Флеша, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими. Він розповів, що обмеження запровадили без попередження вранці 15 жовтня. Передача інтернет-даних переривається, коли швидкість руху терміналу зв’язку перевищує 160 км/год, що характерно для українських дронів, оснащених Starshield.

Флеш зазначив, що це обмеження змусило безпілотники літати повільніше, ніж зазвичай, що спростило росіянам їх виявлення або ухилення від них.

«Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися», — підкреслив Флеш.

Флеш розповів журналістам, що Україна покладається на систему Starshield, яка раніше не мала обмеження швидкості, для керування дронами-перехоплювачами. Він зазначив, що за їхньої допомоги вдавалося перехоплювати й реактивні дрони росіян.

«Наші хлопці у Збройних силах демонструють, що це рішення працює ефективно. І тут трапляється несподіванка: в один момент це рішення перестає захищати нашу країну», — додав радник президента.

За словами Флеша, обмеження швидкості також позначається на українських вертольотах, які переслідують пропелерні російські «Шахеди».

Флеш заявив у розмові з журналістами, що Starshield є основою операцій України з використанням дронів. Він охарактеризував цю систему як пакет послуг, яким керують Пентагон та уряд США і який пропонується країнам-партнерам для військового використання.

Флеш розповів, що у Starshield є окремі тарифи та умови, які відрізняються від цивільних супутникових послуг. Також, за його словами, ця система пропонує стабільніше з’єднання з вищим пріоритетом.

Крім того, Флеш повідомив, що Starshield не використовується на території Росії, зокрема в дронах, які атакують російські нафтопереробні заводи. За його словами, обмеження швидкості роботи Starshield стали відчутними майже відразу, оскільки цю систему використовують багато підрозділів.

Також радник президента зазначив, що, крім обмеження швидкості, з’явилися збої у зв’язку, які, найімовірніше, були спричинені новими обмеженнями. Він додав, що після того, як Україна порушила це питання, SpaceX усунула збої, але обмеження залишилося чинним.

За словами Флеша, зараз Україна намагається з’ясувати, чи може вона перейти на окремий пакет Starshield, призначений для літаків і без обмежень швидкості, або домогтися скасування обмеження на поточну послугу. Він зазначив, що авіаційний пакет коштує набагато дорожче, що також створить труднощі для України.

«Зараз ми ведемо активні переговори з Пентагоном, SpaceX та урядом США. І на цей момент ми не знаємо, яким буде рішення», — сказав він журналістам.

Також Флеш розповів журналістам, що Україна шукає альтернативи Starlink. За його словами, це робиться не лише як запобіжний захід на випадок втрати доступу, а й тому, що Росія вже шукає способи протидіяти Starlink.

Флеш повідомив, що росіяни розгортають системи радіоелектронної боротьби в різних точках уздовж лінії фронту, щоб порушити роботу Starlink.

Радник президента додав, що Україна також вивчає інші варіанти, зокрема супутникову мережу, яку будує Amazon, та OneWeb від європейської компанії Eutelsat. Він наголосив, що супутниковий інтернет важливий для України не лише в бойових умовах, а й для підтримки цивільного населення та бойового духу військ.

«На багатьох позиціях Starlink — єдиний спосіб поспілкуватися з рідними. Мало хто замислюється над цим, але це дуже важливо для підтримки військових», — пояснив Флеш.

Джерело: Associated Press

Раніше Флеш пояснив, навіщо Росія збирає відео влучань дронів Герань.

Російські реактивні дрони подолали до 880 км — Флеш попередив про нову загрозу.

США передають Україні дані про запуски російських балістичних ракет — Флеш

Читай нас у