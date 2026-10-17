Россия признала, что не в состоянии защитить все промышленные объекты от атак Украины

Россия не может обеспечить полноценную противовоздушную защиту всех крупных промышленных объектов на своей территории. Причиной называют значительные размеры предприятий, из-за которых сложно полностью защитить их от украинских ударов.

Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам Шохина, многие предприятия еще в советское время проектировались с учетом возможной ядерной войны. Однако в условиях современных боевых действий такая инфраструктура оказалась уязвимой для атак беспилотников.

Он также предупредил россиян, что защитить промышленные комплексы, протянувшиеся на несколько километров, довольно сложно. В частности, это касается металлургических, химических и других предприятий, которые строились по стандартам, не учитывавшим современные угрозы.

Председатель РСПП отметил, что в СССР производственные цеха размещали на значительном расстоянии друг от друга. Такой подход должен был помочь сохранить хотя бы часть производства в случае ядерного удара.

«Сейчас мы понимаем, что это неплохо. Но, с другой стороны, коммуникации очень растянуты», — посетовал Шохин.

Важно понимать, что украинские удары направлены не только на российские нефтеперерабатывающие заводы, но и на военные предприятия, аэродромы, химические комбинаты, крупные центры обработки данных и другие объекты.

Только в прошлом месяце из-за повреждений и пожаров переработку нефти приостановили пять НПЗ, в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод.

Утром 16 октября российские войска атаковали Умань в Черкасской области. В результате удара загорелось многоэтажное здание, пять человек получили травмы.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под удар попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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