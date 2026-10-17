Флеш предупредил об угрозе со стороны российской спутниковой системы «Рассвет» — Associated Press

Российская спутниковая система «Рассвет» может существенно расширить возможности управления ударными средствами. По словам эксперта Сергея Флеша, спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами, что может создать серьезные угрозы.

«На мой взгляд, это угроза номер один среди всех технологических вызовов, которые Россия бросает нам прямо сейчас. Причем не только Украине, но и всей Европе», — сказал он.

По его словам, Россия уже получает возможность управлять через спутники в режиме реального времени дронами типа «Шахед», разведывательными беспилотниками и даже недорогими ракетами, такими как «Бандероль» и «Дань-М».

«Это станет настоящей катастрофой для всех», — сказал он.

Отмечается, что спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами, что сделает бесполезной сеть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развернутую Украиной по всей стране для подавления таких целей.

«Они смогут наносить удары по всей территории страны в режиме реального времени — причем с высокой точностью», — пояснил Бескрестнов.

Он отметил, что в России уже бывают периоды, когда её спутники находятся над территорией Украины, обеспечивая связь в течение 30–40 минут. По его оценкам, полноценное покрытие может быть достигнуто в достаточно сжатые сроки — примерно за полгода.

Бескрестнов добавил, что Украина работает над контрмерами, в частности над введением санкций, однако задача чрезвычайно сложна. В распоряжении российских инженеров была действующая система Starlink, на которой они могли отрабатывать методы противодействия, тогда как Украине приходится создавать защиту от системы, которая ещё даже не начала функционировать в полном объёме. Он добавил:

«Нам нужно действовать. К тому моменту, когда Россия начнет использовать эту сеть для атак на нашу инфраструктуру и на нас самих, у нас уже должны быть готовы соответствующие средства защиты — произведенные в достаточном количестве и развернутые на позициях».

Источник: Associated Press

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