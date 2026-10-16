Поражение Су-34 на аэродроме Борисоглейбск вывело из строя целую авиационную группу РФ — Плетенчук

Поражение шести российских бомбардировщиков Су-34М на военном аэродроме «Борисоглебск» стало значительным результатом операции Сил обороны Украины. Фактически речь идет об уничтожении целого авиационного звена, ведь Россия обычно задействует одновременно три таких самолета для выполнения боевых задач.

Он также объяснил, какие потери могли понести наземная инфраструктура и персонал, обеспечивавший обслуживание самолетов.

По словам Дмитрия Плетенчука, во время удара по авиационной технике могут пострадать и наземные службы. Масштаб таких потерь зависит, в частности, от того, на каком расстоянии они находились от места стоянки самолетов.

Пресс-секретарь отметил, что есть информация об определенных результатах поражения и в этом направлении.

«Это может включать и боеприпасы, и топливо, и, в принципе, другие виды оборудования и персонал, обслуживающий эти самолеты. Потому что за каждым самолетом, за каждым военным летчиком, в данном случае — летчиком-преступником — стоит целая группа людей, техников, обслуживающих эту машину убийства. Поэтому они являются такими же легитимными целями, как и непосредственно самолет», — сказал Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что речь идет о поражении целого авиационного звена. В качестве примера он привел действия российской авиации во время вылетов в направлении побережья со стороны Чёрного моря: в таких случаях противник в среднем использует три самолёта.

Таким образом, поражение шести Су-34М на аэродроме «Борисоглебск» имеет существенное значение для снижения авиационных возможностей России.

Представитель ВМС ВСУ также пояснил, что возможности российской стороны противодействовать украинским ракетам «Нептун» зависят от нескольких факторов. В частности, значение имеет уровень ситуационной осведомленности противника и скорость, с которой он получает информацию перед применением соответствующего оружия.

«Такую операцию (как поражение аэродрома в РФ, — УНИАН) всегда трудно планировать. Потому что расстояние, которое должны преодолеть эти средства, — достаточно большое. И россияне как раз этим пользуются. Конечно, разведка здесь играет одну из ключевых ролей, а не только подразделения, применяющие оружие. Поэтому это всегда комплексная работа, и мы, конечно, при возможности будем наносить такие удары», — пояснил Плетенчук.

По словам пресс-секретаря, применение ракет «Нептун» является частью системной работы Военно-морских сил Украины. Поражение российских целей этими ракетами происходило и ранее.

В частности, украинские силы наносили удары по заводу, который модернизировал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), а также по местам расположения российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Плетенчук подчеркнул, что такие операции не являются единичными, а составляют часть системной деятельности украинских ВМС, о которой противник знает.

«Комплекс выполняет универсальные задачи. Поэтому для россиян в этом нет ничего нового», — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Об этом в эфире «Апострофа» рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В сети опубликовали спутниковые снимки российского военного аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области, где украинские Военно-морские силы поразили шесть бомбардировщиков Су-34М.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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