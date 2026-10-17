Диктатор РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших от ударов Украины. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля 17 октября 2026 года.

Документ вошёл в перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 августа.

В то же время в документе прямо не указано, что речь идет об ударах украинских военных. Для описания поврежденных объектов использована формулировка «пострадавшие от террористических актов».

Кроме того, по итогам заседания Путин поручил включить в национальные проекты и государственные программы показатели реализации мер по поддержке участников так называемой «специальной военной операции» и членов их семей.

Напомним, возле резиденции Путина на Валдае установили ещё четыре башни ПВО.

Президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин заявил, что РФ создает в Украине так называемую зону безопасности вдоль границы и не планирует обсуждать её в ходе возможных мирных переговоров с Киевом.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что создание так называемой буферной зоны на границе с Украиной якобы продвигается успешно.

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