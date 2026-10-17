Путін доручив розробити програму відновлення інфраструктури після ударів України

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Диктатор РФ Володимир Путін доручив уряду затвердити програму відновлення об'єктів торговельної та логістичної інфраструктури, які постраждали від ударів України. Відповідне доручення оприлюднили на сайті Кремля 17 жовтня 2026 року.

Документ увійшов до переліку доручень за підсумками засідання Ради при президентові РФ зі стратегічного розвитку та національних проєктів, яке відбулося 19 серпня.

Водночас у документі прямо не зазначено, що йдеться про удари українських військових. Для опису пошкоджених об'єктів використано формулювання «постраждалі від терористичних актів».

Крім того, за підсумками засідання Путін доручив включити до національних проєктів і державних програм показники реалізації заходів із підтримки учасників так званої «спеціальної військової операції» та членів їхніх сімей.

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