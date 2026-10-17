Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил четырёх жителей оккупированного Мелитополя по делу о взрывах и покушениях на представителей оккупационных властей. 38-летний Игорь Гаранин получил пожизненное заключение, а ещё трое обвиняемых — по 25 лет колонии. В ходе судебного процесса все четверо заявляли о пытках и давлении со стороны следствия.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры четырём жителям оккупированного Мелитополя Запорожской области. Их обвинили в причастности к взрывам и подготовке покушений на представителей российских оккупационных властей. 38-летнего Игоря Гаранина приговорили к пожизненному заключению. 54-летний Сергей Гаркуша, 58-летний Сергей Евтушенко и 46-летняя Елена Рой получили по 25 лет колонии.

По данным издания, все четверо проживали в оккупированном Мелитополе. Российский суд утверждает, что Гаранин и Евтушенко имеют украинское гражданство, а Гаркуша и Рой — российское.

В чём их обвинили

По версии российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), в 2022–2023 годах обвиняемые якобы действовали по заданию украинских спецслужб и готовили покушения на представителей оккупационной администрации и силовых структур. Следствие связывает их с несколькими эпизодами. Первый взрыв произошел 15 ноября 2022 года. Тогда пострадал Дмитрий Трухин, который в оккупационной администрации отвечал за вопросы коммунальной собственности, градостроительства, имущественных и земельных отношений.

Второй взрыв произошел 27 апреля 2023 года. В результате него погиб Александр Мищенко — заместитель начальника российского управления МВД «Мелитопольское». Еще один сотрудник полиции получил ранения. Кроме того, по версии ФСБ, с февраля по май 2023 года готовилось покушение на Романа Пшеничного, заместителя начальника по оперативной работе Главного управления МВД в Запорожской области. В то же время Пшеничный отказался признавать себя потерпевшим и участвовать в судебном процессе.

Все эти обстоятельства приведены в версии российского следствия. Сами обвинения и приговоры не являются независимым подтверждением того, что события происходили именно так, как их описывают российские силовики.

Обвиняемые заявляли о пытках

Как пишет «Медиазона», в ходе судебного процесса все четверо рассказывали о пытках и давлении со стороны силовиков. По их словам, следователи добивались признаний, а часть показаний они давали под принуждением. Сергей Гаркуша рассказывал, что во время первых допросов его несколько дней избивали в подвале. По его словам, после четырёх-пяти дней избиений он подписал протокол, даже не прочитав его.

Игорь Гаранин сообщил, что его удерживали в так называемом «гараже». «Медиазона» отмечает, что речь идет о месте тайного заключения. Елена Рой, со своей стороны, заявила, что следователь выдумал её признание в знакомстве с Евтушенко. По её словам, эти показания не соответствовали действительности.

Сергей Евтушенко также рассказал о давлении во время следствия. По его словам, следователь убеждал его не отказываться от признаний, которые он сделал под пытками. При этом мужчине якобы обещали, что его обменяют и после этого «ничего в его жизни не изменится». Эти заявления обвиняемых приводит «Медиазона». Они касаются условий содержания и способов, с помощью которых следствие могло получать показания.

Что они сказали перед вынесением приговора

Во время последнего слова Игорь Гаранин назвал себя украинским военнослужащим, которого направили в Мелитополь для проведения разведки. Сергей Гаркуша перед оглашением приговора попросил включить его в списки на обмен. Елена Рой напомнила, что её муж был офицером и погиб, по её словам, «за территориальную целостность Украины».

Несмотря на заявления о пытках и принуждении к признаниям, суд вынес всем четырём обвиняемым обвинительные приговоры. Гаранин получил пожизненное заключение, а Гаркуша, Евтушенко и Рой — по 25 лет колонии.

Ранее в России были осуждены ещё два жителя Мелитополя

В сентябре Южный окружной военный суд также приговорил Геннадия и Ольгу Капраловых, супругов из оккупированного Мелитополя. По версии российского следствия, Капраловы вместе с другими участниками подпольной группы якобы действовали по заданию украинских спецслужб и готовили теракты в городе.

Таким образом, дело четырёх мелитопольцев стало ещё одним судебным процессом в России, связанным с утверждениями о подпольной деятельности на оккупированной части Запорожской области. В этом деле обвиняемые заявляли о пытках и давлении, однако российский суд все равно назначил им длительные сроки заключения. Об этом сообщила пресс-служба суда, а также пишет «Медиазона».

Суд в столичном регионе вынес приговор российскому военнослужащему, который во время оккупации Броварского района убил мирного жителя. Оккупант служил снайпером в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

На временно оккупированной территории Запорожской области российский оккупационный суд приговорил местного школьного работника к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины.

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