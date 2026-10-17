В Харькове российский дрон взорвался возле пятиэтажного дома и вызвал пожар

В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник взорвался возле пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва загорелся фасад здания.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Как отмечается в сообщении, в Шевченковском районе зафиксирован удар дроном. По предварительной информации, произошло попадание в пятиэтажный дом, где возник пожар. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Позже Синегубов уточнил, что удар был зафиксирован в землю вблизи жилого дома. Пожар в утеплителе фасада пятиэтажного жилого дома локализован.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

Читай нас в