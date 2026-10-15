Украинские удары отбросили развитие ИИ в России на годы назад

В результате серии ночных атак украинских беспилотников в период с 8 по 11 октября 2026 года были повреждены ключевые дата-центры компании «Яндекс» в Сасово (Рязанская область), Калуге и Владимире. Это привело к выходу из строя на неопределенный срок всех трех суперкомпьютеров IT-гиганта — «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин», которые работали над развитием нейросетей и других элементов ИИ-экосистемы компании.

Главной причиной уязвимости оборудования компании «Яндекс» стала система прямого фрикулинга (охлаждения наружным воздухом). Сажа и продукты горения попали в серверные стойки, вызвав массовые короткие замыкания и выгорание систем. Очистка серверов может затянуться на полгода, а замена поврежденных дефицитных ускорителей NVIDIA A100 в условиях международных санкций будет длиться годами.

Потеря вычислительных мощностей критически тормозит развитие проектов YandexGPT и Alice AI. Поскольку направление «Поисковые сервисы и ИИ» является самым прибыльным для компании, а рекомендательные ИИ-технологии обеспечивали почти половину прироста её рекламной выручки, разрушение инфраструктуры наносит прямой удар по всему ИТ-сектору РФ. До 2022 года «Червоненкис» занимал 19-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500, однако из-за этих разрушений Россия рискует уже в ноябре 2026 года уступить Казахстану в региональной гонке искусственного интеллекта.

Источник: расследование издания T-invariant.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

Читай нас в