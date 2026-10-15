ВСУ нанесли удар по подразделению «Рубикон» и базе запуска российских дронов

Силы обороны Украины нанесли удар по месту сосредоточения личного состава российского подразделения БПЛА «Рубикон» на оккупированной территории Запорожской области, а также по объекту хранения и запуска ударных дронов вблизи Донецка.

Удары были нанесены 14 октября и в ночь на 15 октября. В районе Донецка сообщалось о взрывах и работе российской противовоздушной обороны. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, подтверждено повреждение четырёх хранилищ беспилотников вблизи Гвардейского в оккупированном Крыму в результате предыдущего удара 13 октября. Там зафиксировали признаки вторичной детонации.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

За прошедшие сутки 13 октября украинские защитники ликвидировали 1 650 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях армии РФ по состоянию на 14 октября 2026 года. Общие потери за время войны составили около 1 557 350 человек.

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