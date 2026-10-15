Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющий крупнейшие компании РФ с долей около 60% в национальном ВВП, высказал резкую критику в отношении повышения налогов, которое правительство разрабатывает на 2027 год для покрытия дефицита военного бюджета.

В письме главы РСПП Александра Шохина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отмечается, что новый «налог на сверхприбыль» для металлургических и добывающих компаний — благодаря которому Минфин РФ рассчитывает собрать 600 млрд рублей (~7,15 млрд долларов США) за три года — фактически является налогом с оборота и нарушает обещания властей относительно стабильности фискальных условий до 2030 года.

Вместо увеличения налоговой нагрузки крупный бизнес предлагает решать проблемы бюджетного дефицита — который в 2026 году достигнет 7,3 трлн рублей (~87 млрд долларов США), а в следующем году превысит 5 трлн рублей (~59,6 млрд долларов США) — с помощью контролируемой девальвации рубля и снижения учетной ставки Центрального банка РФ. По мнению РСПП, ослабление курса рубля позволит расширить налоговую базу экспортеров и сократить расходы бюджета на обслуживание долга.

Из-за более сильного, чем расчетный, курса рубля в первой половине 2026 года (около 76,3 рубля за доллар против заложенного в бюджете показателя 92,2) сырьевые поступления в российскую казну уже сократились на 23%, а итоговый недобор нефтегазовых налогов оценивается в 1,6 трлн рублей (~19,1 млрд долларов США).

Источник: издание «Коммерсантъ».

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