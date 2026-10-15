Спутники зафиксировали последствия удара по российскому аэродрому Борисоглейбск

В сети опубликовали спутниковые снимки российского военного аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области, где украинские Военно-морские силы поразили шесть бомбардировщиков Су-34М.

На снимках видны последствия поражения на месте стоянки самолетов. Согласно обнародованным данным, 13 октября на аэродроме находились шесть Су-34М. Удар по объекту украинские военные нанесли в ночь на 15 октября ракетами комплекса «Нептун».

На спутниковых снимках видны повреждения бомбардировщиков на аэродроме «Борисоглебск».

13 октября на месте поражения было зафиксировано шесть самолетов Су-34М.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Украина получила предупреждение о баллистических ракетах во время трёх волн российских атак, — Игнат.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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