Спутники зафиксировали последствия удара по российскому аэродрому Борисоглейбск
В сети опубликовали спутниковые снимки российского военного аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области, где украинские Военно-морские силы поразили шесть бомбардировщиков Су-34М.
На снимках видны последствия поражения на месте стоянки самолетов. Согласно обнародованным данным, 13 октября на аэродроме находились шесть Су-34М. Удар по объекту украинские военные нанесли в ночь на 15 октября ракетами комплекса «Нептун».
На спутниковых снимках видны повреждения бомбардировщиков на аэродроме «Борисоглебск».
13 октября на месте поражения было зафиксировано шесть самолетов Су-34М.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Украина получила предупреждение о баллистических ракетах во время трёх волн российских атак, — Игнат.
Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.
До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.
Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.