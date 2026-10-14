Україна отримала попередження про балістичні ракети під час трьох хвиль російських атак, — Ігнат

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Під час першої хвилі нічної російської атаки Україна не отримала від партнерів повідомлень про застосування балістичних ракет. Водночас під час трьох наступних хвиль атак такі попередження вже надходили.

За словами Ігната, питання щодо попереджень від міжнародних партнерів викликало значний інтерес. Він пояснив, що Повітряні сили окремо повідомили про відсутність інформації щодо балістичної загрози під час першої хвилі атаки.

«Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів (про балістичну загрозу — ред.). Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику, але вже в наступні три хвилі атак, повідомлення від партнерів про застосування балістики — звучало», — зазначив Юрій Ігнат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву в понеділок, 12 жовтня.

Заява Ігната уточнює ситуацію з попередженнями під час наступних хвиль нічної атаки: за його словами, тоді повідомлення від партнерів про застосування балістичних ракет уже надходили.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону 14 жовтн

Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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