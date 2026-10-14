Украина получила предупреждение о баллистических ракетах во время трёх волн российских атак, — Игнат

Во время первой волны ночной российской атаки Украина не получала от партнеров сообщений о применении баллистических ракет. В то же время во время трех последующих волн атак такие предупреждения уже поступали.

По словам Игната, вопрос о предупреждениях от международных партнеров вызвал значительный интерес. Он пояснил, что Воздушные силы отдельно сообщили об отсутствии информации о баллистической угрозе во время первой волны атаки.

«Многие интересуются, были ли сообщения от партнеров (о баллистической угрозе — ред.). Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистике, но уже в следующие три волны атак сообщения от партнеров о применении баллистики поступали», — отметил Юрий Игнат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о запуске баллистических ракет по Киеву в понедельник, 12 октября.

Заявление Игната уточняет ситуацию с предупреждениями во время последующих волн ночной атаки: по его словам, тогда сообщения от партнеров о применении баллистических ракет уже поступали.

Об этом рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 14 октября

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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