В Святошинском районе Киева после падения БПЛА загорелся склад

В Святошинском районе Киева в результате падения беспилотника загорелось складское здание. На место происшествия направляются экстренные службы.

Ранее сообщалось, что беспилотник двигался в направлении Волынской и Жулян на низкой высоте. Впоследствии стало известно, что он упал.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Спутники зафиксировали последствия удара по российскому аэродрому Борисоглебск.

ВСУ нанесли удар по подразделению «Рубикон» и базе запуска российских дронов.

Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские защитники ликвидировали 1 650 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях армии РФ по состоянию на 14 октября 2026 года. Общие потери за время войны составили около 1 557 350 человек.

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