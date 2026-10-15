Зеленский заявил, что поврежденные российские Су-34 должны были атаковать Украину

Бомбардировщики Су-34, которые были поражены украинской дальнобойной ракетой «Нептун» на российском аэродроме «Борисоглебск», готовились к новым атакам на Украину.

Зеленский уточнил, что в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два самолета — повреждены.

«Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и были оснащены авиабомбами. По цели был применен наш дальнобойный «Нептун», — отметил президент.

Кроме того, применялись украинские дальнобойные удары по месту хранения и запуска ударных дронов в Орловской области. В Черном море также поражена цель.

«Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, следовательно, наши дальнобойные операции будут продолжаться», — подчеркнул Зеленский.

Об этом сообщается со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский и Мадьяр впервые встретятся в Брюсселе в рамках саммита ЕС.

Ранее Мадьяр положительно отреагировал на украинский законопроект об образовании на языках национальных меньшинств.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обучении на языках национальных меньшинств.

До этого Петер Мадяр отреагировал на подозрение по делу о телефоне.

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