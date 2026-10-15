Россия внесла журналиста Александра Невзорова в свой черный список

Российская служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) 15 октября внесла публициста и журналиста Александра Невзорова в список так называемых террористов и экстремистов.

Ранее, 19 марта 2025 года, имя Невзорова уже фигурировало в этой базе, однако тогда речь шла о внесении его совместно с женой Лидией Невзоровой в качестве членов семейного «экстремистского объединения». Это произошло после того, как в июле 2024 года решением суда в Санкт-Петербурге супругов Невзоровых признали «экстремистским объединением» (что стало первым подобным прецедентом в российской судебной практике) и изъяли в пользу государства РФ их имущество: земельные участки, дом, автомобиль и доли в бизнесе.

Нынешний шаг Росфинмониторинга закрепляет персональный статус Невзорова в реестре, что предусматривает дополнительные финансовые ограничения и блокировку всех возможных транзакций и счетов на территории РФ.

Журналист, открыто осуждающий полномасштабное вторжение РФ в Украину и системно критикующий кремлевский режим, находится за пределами России.

Источник: ASTRA.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам колонии строгого режима. Писателя признали виновным по трем статьям УК: о содействии террористической деятельности, об оправдании терроризма, а также об уклонении от выполнения обязанностей «иностранного агента».

До этого Росфинмониторинг внес Акунина в список «террористов и экстремистов». Одновременно против него возбудили уголовное дело «об оправдании терроризма» и «фейках» о российской армии.

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