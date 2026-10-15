рф внесла до свого чорного списку журналіста Олександра Невзорова
Російська служба фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) 15 жовтня додала публіциста та журналіста Олександра Невзорова до переліку так званих терористів та екстремістів.
Раніше, 19 березня 2025 року, ім'я Невзорова вже фігурувало в цій базі, однак тоді йшлося про внесення його спільно з дружиною Лідією Невзоровою в якості членів сімейного «екстремістського об'єднання». Це сталося після того, як у липні 2024 року рішенням суду в Санкт-Петербурзі подружжя Невзорових визнали «екстремістським об'єднанням» (що стало першим подібним прецедентом у російській судовій практиці) та вилучили на користь держави рф їхнє майно: земельні ділянки, будинок, автомобіль і частки в бізнесі.
Нинішній крок Росфінмоніторингу закріплює персональний статус Невзорова в реєстрі, що передбачає додаткові фінансові обмеження та заблокованість усіх можливих транзакцій і рахунків на території рф.
Журналіст, який відкрито засуджує повномасштабне вторгнення рф в Україну та системно критикує кремлівський режим, перебуває за межами росії.
Джерело: ASTRA.
Раніше 2-й Західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив письменника Бориса Акуніна до 14 років колонії суворого режиму. Письменника визнали винним за трьома статтями КК: про сприяння терористичній діяльності, про виправдання тероризму, а також про ухилення від виконання обов'язків «іноагента».
Перед цим Росфінмоніторинг вніс Акуніна у перелік «терористів і екстремістів». Одночасно проти нього порушили кримінальну справу «про виправдання тероризму» та «фейки» про російську армію.