рф внесла до свого чорного списку журналіста Олександра Невзорова

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Російська служба фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) 15 жовтня додала публіциста та журналіста Олександра Невзорова до переліку так званих терористів та екстремістів.

Раніше, 19 березня 2025 року, ім'я Невзорова вже фігурувало в цій базі, однак тоді йшлося про внесення його спільно з дружиною Лідією Невзоровою в якості членів сімейного «екстремістського об'єднання». Це сталося після того, як у липні 2024 року рішенням суду в Санкт-Петербурзі подружжя Невзорових визнали «екстремістським об'єднанням» (що стало першим подібним прецедентом у російській судовій практиці) та вилучили на користь держави рф їхнє майно: земельні ділянки, будинок, автомобіль і частки в бізнесі.

Нинішній крок Росфінмоніторингу закріплює персональний статус Невзорова в реєстрі, що передбачає додаткові фінансові обмеження та заблокованість усіх можливих транзакцій і рахунків на території рф.

Журналіст, який відкрито засуджує повномасштабне вторгнення рф в Україну та системно критикує кремлівський режим, перебуває за межами росії.

Джерело: ASTRA.

Раніше 2-й Західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив письменника Бориса Акуніна до 14 років колонії суворого режиму. Письменника визнали винним за трьома статтями КК: про сприяння терористичній діяльності, про виправдання тероризму, а також про ухилення від виконання обов'язків «іноагента».

Перед цим Росфінмоніторинг вніс Акуніна у перелік «терористів і екстремістів». Одночасно проти нього порушили кримінальну справу «про виправдання тероризму» та «фейки» про російську армію.

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