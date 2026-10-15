В Луцке, Украина, в результате атаки российских дронов погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Российская Федерация — государство-агрессор — атаковала город несколькими беспилотниками, сообщает RMF24. По данным местных властей, среди раненых есть дети.

Удар по продуктовому магазину

Один из дронов попал в оптовый продуктовый магазин, который посещали жители близлежащих районов. По информации RMF24, после объявления воздушной тревоги люди не успели перейти в укрытия.

Все погибшие и большинство раненых были работниками и покупателями магазина. Обломки также поразили расположенный неподалеку восьмиэтажный жилой дом. Там пострадали два человека, в том числе ребенок.

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Предыдущие атаки на Волынь

С начала вторжения России в 2022 году Луцк и Волынская область подвергались атакам как минимум 15 раз. Больше всего жертв до этого вызвал удар по военному аэродрому 11 марта 2022 года — тогда погибли четверо военнослужащих.

15 августа 2023 года ракета попала в предприятие шведской компании SKF, в результате чего погибли трое гражданских работников. Также, по данным полиции Киева, из-за атак в столице погибли пять человек, еще 36 получили ранения.

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